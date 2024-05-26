الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ أدب عبري: الخلاف بين حكومة الحرب الإسرائيلية عميق

حكومة الحرب الإسرائيلية
حكومة الحرب الإسرائيلية

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري، إن الخلاف بين حكومة الحرب الإسرائيلية عميق وأساسي ولا يمكن تخطيه في ظل التصدعات المتتالية، والشرخ الحقيقي بين مجموعة لم تخدم في جيش الاحتلال ولو يوم واحد مثل "بن غفير" أو خدمت بشكل رمزي مثل "سموتريش"، وهؤلاء هم الذين يوجهون أسهم الاتهام والنقد -ليل نهار- ويتهمون الجنرالات بالفشل.

وأضاف "أنور"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن الجنرالات لديهم خبرة متراكمة ومعرفة بالقدرات التي يمكن تحريكها على الأرض ميدانيا في مواجهة المستنقع الذي وجد جيش الاحتلال نفسه في قطاع غزة، والمساءلة القانونية خارجيا والجلوس -لأول مرة- على دكة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية من قبلها.

وتابع: "على هذا هناك خلافات حقيقية ليس حول بعض التفاصيل، ولكن حول الخط الذي يجب اتباعه للحفاظ على أمن إسرائيل أو لتقليل الخسائر، والخلاف ينسحب على تجنيد المتدينين، وهذا لغم كبير يقف في طريق هذه الحكومة".

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