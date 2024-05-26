الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فى قطاع غزة

أكد الاجتماع الوزارى العربي الأوروبى فى بروكسل دعمه الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وذلك وفقًا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

ونوه بيان الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي بإنهاء السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة.

وشدد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي على أهمية اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية لاعتماد نهج شمولي لتنفيذ حل الدولتين.