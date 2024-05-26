الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فى قطاع غزة

غزة
غزة

أكد الاجتماع الوزارى العربي الأوروبى فى بروكسل دعمه الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وذلك وفقًا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية

ونوه بيان الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي بإنهاء السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة.

وشدد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي على أهمية اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية لاعتماد نهج شمولي لتنفيذ حل الدولتين.

قطاع غزة غزة الاجتماع الوزاري العربي القاهرة الإخبارية الأراضي الفلسطينية

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