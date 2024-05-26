الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية تعرض لقطات دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر كرم أبوسالم

المساعدات إلى قطاع
المساعدات إلى قطاع غزة

قال أحمد أبوزيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن عجلة المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة تسير بعدما قامت حكومة الاحتلال بشن حرب تجويع لكل من استطاعت إليه سبيلًا بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية في قطاع غزة لما يربو على 8 أشهر.

وأضاف "أبوزيد"، أن الانفراجة جاءت بعد توافق على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود وتسليمها مؤقتًا عبر معبر كرم أبوسالم إلى الأمم المتحدة، بعدما هاتف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره المصري عبدالفتاح السيسي للحديث عن تطورات الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

ولفت إلى أن إسرائيل قد حالت دون دخول أي مساعدات إنسانية منذ أن فرضت أمرًا واقعًا جديدًا على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واستولت قوات الاحتلال عليه.

وأشار إلى أن هناك قائدًا لإحدى الشاحنات التي تتوجه إلى كرم أبوسالم يدعى "خالد" في طريقها إلى داخل قطاع غزة بعدما أغلقت إسرائيل أبواب الإغاثة الإنسانية دون اكتراث لتبعات ذلك، وهو اليوم شاهد على استئنافها من جديد، أمضى الرجل ما يزيد على شهرين متتاليين أظهر فيهما الجلد والصبر وهو ينتظر إزالة العقبات عن طريق دخول المساعدات للقطاع المحاصر.

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