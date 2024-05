انضمام "جوناثان رايت" لطاقم العمل.. آخر استعداد الموسم الثاني من The Last of Us

انضم الفائز بجائزة إيمي والمرشح السابق لجائزة الأوسكار جوناثان رايت، إلى فريق عمل الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us، المستوحى من سلسلة الألعاب الفيديو الشهيرة.

وبحسب تقرير لمجلة هوليوود ريبورتر، سيؤدي رايت دورًا شهيرًا في اللعبة وهو "إسحاق"، القائد الصامت لمجموعة كبيرة من الميليشيات المسلحة، وهو دور مألوف له، حيث قدم "رايت" صوت إسحاق في لعبة The Last of Us Part II.

موعد عرض الموسم الثاني من The Last of Us

"رايت" واحدا من عدد من الإضافات الجديدة لطاقم الممثلين للموسم الثاني، الذي يجري العمل عليه حاليًا ومن المقرر عرضه لأول مرة في عام 2025. ويتميز الموسم القادم بتواجد نجوم مثل كايتلين ديفر، وإيزابيلا ميرسيد، ويونغ مازينو، وأرييلا بارير، وتاتي غابرييل، وسبنسر لورد، وداني راميريز، بالإضافة إلى ظهور ضيف شرف لكاثرين أوهارا.

كما سيشهد الموسم الجديد عودة الأبطال بيدرو باسكال وبيلا رامزي، بالإضافة إلى زملائهما الممثلين في الموسم الأول، غابرييل لونا وروتينا ويسلي.

العمل مبني على سلسلة الألعاب الفيديو الناجحة، وهو من تأليف وتنفيذ كريج مازن ونيل دروكمان، مبتكر السلسلة. وتشمل فريق الإنتاج التنفيذي كارولين شتراوس، جاكلين ليسكو، سيسيل أوكونور، أسد كيزلباش، كارتر سوان، وإيفان ويلز.

من هو جوناثان رايت؟

رايت قد نال ترشيحًا لجائزة الأوسكار هذا العام عن دوره البارز في السينما الأمريكية. لقد عمل مع HBO في العديد من المناسبات في الماضي، وفاز بجائزة إيمي عام 2004 عن دوره في فيلم Angels in America، بالإضافة إلى ثلاث ترشيحات أخرى لأدواره في Westworld. وقدم أدوارًا بارزة أيضًا في Boardwalk Empire، بالإضافة إلى العديد من الأفلام لصالح HBO.