رومانو: مايكل إدواردز يقترب لليفربول في منصب جديد

اقترب مايكل إدواردز، المدير الرياضي السابق لنادي ليفربول، من العودة لمنصبه السابق بالنادي الانجليزي.



مايكل إدواردز رحل عن منصب المدير الرياضي لفريق ليفربول، والذي تولاه في 4 نوفمبر 2016 واستمر بالنادي حتى 30 يونيو 2022.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، فإن مايكل إدواردز توصل لاتفاق مع مجموعة فينواي المالكة للنادي، من أجل الرجوع للنادي مرة أخرى بداية من الموسم المقبل لمساعدة النادي على تنفيذ مشروعه الجديد، ولكن في منصب رئيس عمليات كرة القدم.

وأفاد رومانو أنه بعد الكشف عن المحاولات الجديدة في الشهرين الماضيين، فقد تم الأمر الآن.



ومن المقرر أن يرحل يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن منصبه في النادي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد رومانو أن ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لنادي بورنموث، سينضم لطاقم العمل في نادي ليفربول، في منصب المدير الرياضي للنادي.

ومن جانبها، أفادت ليفربول إيكو أن أول مهام إدواردز وهيوز بمجرد وصولهما للنادي سيكون العمل على اختيار بديل ليورجن كلوب، المدير الفني للفريق.

ويعتبر مايكل إدواردز، صاحب الفضل في انضمام محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، لصفوف فريق ليفربول، بعد أن أقنع إدارة النادي بقدراته وإمكانياته وأهميته للفريق.

وبدأ مايكل إدواردز عمله داخل نادي ليفربول في منصب رئيس فريق التحليل في نوفمبر 2011 وظل بهذا المنصب حتى مايو 2013، وانتقل لمنصب المدير التقني بالنادي وقاده لمدة عام ثم انتقل لمنصب المدير الرياضي بالنادي الانجليزي في 4 نوفمبر 2016 وظل به حتى 30 يونيو 2022.

وشدد رومانو على أن هيوز توصل لاتفاق مع إدارة ليفربول للانضمام للنادي، وسيحدث ذلك في نهاية الموسم.

وقام ريتشارد هيوز بعمل رائع مع نادي بورنموث مع نيل بلاك، الرئيس التنفيذي للنادي، وسينضم للريدز في نهاية الموسم الجاري كجزء من خطة مايكل إدواردز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق أرسنال، صاحب المركز الأول.