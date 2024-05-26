الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول تحرك ضد المتهم بغسـل 31 مليون جنيه بأسيوط

الأجهزة الامنية
الأجهزة الامنية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات، الأراضى الزراعية، السيارات- تأسيس الأنشطة التجارية).

وقدرت أفعال الغسل بـ(31 مليون جنيه تقريبًا)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأسلحة والذخائر الإجراءات القانونية محافظة أسيوط الأسلحة النارية غسل الأموال

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