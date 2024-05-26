أول تحرك ضد المتهم بغسـل 31 مليون جنيه بأسيوط

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات، الأراضى الزراعية، السيارات- تأسيس الأنشطة التجارية).

وقدرت أفعال الغسل بـ(31 مليون جنيه تقريبًا)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.