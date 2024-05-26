الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط المتهم بغسـل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالشرقية

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريبًا)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات مركز شرطة أبوكبير الشرقية غسل الأموال 80 مليون جنيه

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