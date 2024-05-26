ضبط المتهم بغسـل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالشرقية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريبًا)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.