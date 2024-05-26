الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يبيع شهادات مزورة.. ضبط كيان تعليم وهمي في الإسكندرية

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته  كيان تعليمى دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين في منطقة الرمل بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية مزورة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "2 دفتر إيصالات إستلام نقدية – 4 أكلاشيه – مجموعة طلبات وإستمارات إلتحاق بالكيان التعليمى– جهاز حاسب آلى بمشتملاته" وبفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية اجهزة الامن منطقة الرمل كيان تعليمى شهادات دراسية مزورة

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