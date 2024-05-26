قبل سفر الحجاج.. ما يجب على الحاج فعله قبل الحج؟

ما يجب على الحاج فعله قبل الحج حددته السنة النبوية المشرفة، وعلى الحاج الالتزام بها قبل السفر إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، حيث يبدأ سفر الحجاج خلال أيام قليلة، وتعرض الدستور في التقرير التالي ما يجب على الحاج فعله قبل الحج

ما يفعل الحاج قبل الذهاب الى الحج؟

أوضحت السنة النبوية ماذا يفعل الحاج قبل الذهاب إلى الحج، ومن الأمور التي يجب أن يفعلها هو كالتالي:

أولأ الوصية: استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي: فعل أوامره، واجتناب نواهيه، وأن يكتب ما له وما عليه من الدين، ويشهد على ذلك.

ثانيًا: التوبة النصوح من جميع الذنوب ؛ لقوله تعالى: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور/31، وحقيقة التوبة: الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها.

ثالثًا: رد مظالم الناس من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم، أو تحللهم منها قبل سفره.

رابعًا: ينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم).

خامسًا: يجب على الحاج أن يقصد بحجته وعمرته وجه الله والدار الآخرة، والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها، أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك.

سادسًا: ينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من مصاحبة السفهاء والفساق.

سابعًا: ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ؛ ليكون على بصيرة، فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر ثلاثا.

ثامنًا: ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار، ودعاء الله سبحانه، والتضرع إليه، وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال، والخوض فيما لا يعنيه، والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين.

ماذا يقال للحاج عند سفره

أوضحت السنة النبوية ماذا يقال للحاج عند سفره، وفق ما جاء في الحديث: “أستودعك اللَّه الذي لا تضيع ودائعه” (أخرجه أحمد)، ويُسَّن للمقيم أن يقول للمسافر: “أستودع اللَّه دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك”.