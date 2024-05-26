الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2024

الحج
الحج

يبدأ الحج في شهر ذي الحجة من كل عام ويتخلله عيد الاضحى المبارك، وحددت الشريعة الاسلامية أركان الحج وضوابطه وأوضحتها السنة النبوية، ومع اقتراب موسم الحج تعرض الدستور كافة التفاصيل حول موسم الحج 2024. 

كم عدد أيام الحج وما هي؟

يبدأ الحج وفق المعلومات التى عرضتها دار الافتاء المصرية، بأن الحج له ميقات زماني وميقات مكاني. 

يبدأ الحج زمنيًا من أول ليلة عيد الفطر في شوال إلى فجر يوم النحر، أي يجوز للمسلم أن يحرم بالحج من هذا الوقت، ويفوت الإحرام بالحج بعد فوات فجر يوم النحر.

ويختلف موعد بدأ الحج مكانيًا  بالنسبة لمن يقيم في مكة (أو داخل حدود الحرم) فأهل مكة يحرمون منها.

ويبدأ الحج مكانيًا لمن هم خارج مكة فهي ذو الحٌليفة: المعروف الآن بــ(أبيار علي) ميقات أهل المدينة ومَن جاء مِن قِبَلِها، الجٌحفة: المعروف الآن بــ(رابغ) ميقات مصر والمغرب ومَن جاء مِن قِبَلِها، َلَمْلَم: المعروف الآن بــ(السعدية) ميقات أهل اليمن ومَن جاء مِن قِبَلِها، قرن المنازل: المعروف الآن بــ(السيل الكبير) ميقات أهل نجد ومَن جاء مِن قِبَلِها، ذات عِرْق: المعروف الآن بــ(الضريبة أو الخريبات) ميقات أهل العراق وخرسان وفارس ومَن وراءهم.

 هل طواف القدوم من أركان الحج؟.. الأوقاف تجيب

كيف تحصل على إجازة من العمل لأداء فريضة الحج؟

مناسك الحج وأركانه 

حددت السنة النبوية مناسك الحج وأركانه ، فالأركان: مالم يتم الحج إلا بفعلها؛ وهي خمسة: الإحرام، والوقوف، والطواف بعد الوقوف، والسعي بعد أي طواف كان، وإزالة شعر الرأس أو بعضه بالحلق أو التقصير أو ما قام مقامها.

أما واجبات الحج ما تجبر بالدم؛ وهى وقوع الإحرام من الميقات والرمي كما ذكرت ، وأما الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بالمزدلفة، والمبيت ليالي منى، وطواف الوداع للآفاقي، ففي هذه الأربعة خلاف بين العلماء  ، والسنن: ما عدا الواجبات والأركان مما ذكرناه.

txt

غرفة شركات السياحة بالدلتا: بدء تفويج أولى رحلات الحج البري الخميس المقبل

txt

وزير الأوقاف: الحج قائم على السعة والتيسير.. ومهمة الأئمة والواعظات خدمة ضيوف الرحمن

الحج السنة النبوية مناسك الحج عدد ايام الحج دار الافتاء ذي الحجة

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: تحركات مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل لنفاذ أكبر قدر من المساعدات لغزة

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

تفاصيل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعى فى حقل أبوقير المصرى

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

هل تغاضى حكم نهائي أفريقيا عن ضربة جزاء للترجي؟.. خبير تحكيمى يجيب

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلي والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

لمعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلي الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

صور

بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية