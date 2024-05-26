متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2024

يبدأ الحج في شهر ذي الحجة من كل عام ويتخلله عيد الاضحى المبارك، وحددت الشريعة الاسلامية أركان الحج وضوابطه وأوضحتها السنة النبوية، ومع اقتراب موسم الحج تعرض الدستور كافة التفاصيل حول موسم الحج 2024.

كم عدد أيام الحج وما هي؟

يبدأ الحج وفق المعلومات التى عرضتها دار الافتاء المصرية، بأن الحج له ميقات زماني وميقات مكاني.

يبدأ الحج زمنيًا من أول ليلة عيد الفطر في شوال إلى فجر يوم النحر، أي يجوز للمسلم أن يحرم بالحج من هذا الوقت، ويفوت الإحرام بالحج بعد فوات فجر يوم النحر.

ويختلف موعد بدأ الحج مكانيًا بالنسبة لمن يقيم في مكة (أو داخل حدود الحرم) فأهل مكة يحرمون منها.

ويبدأ الحج مكانيًا لمن هم خارج مكة فهي ذو الحٌليفة: المعروف الآن بــ(أبيار علي) ميقات أهل المدينة ومَن جاء مِن قِبَلِها، الجٌحفة: المعروف الآن بــ(رابغ) ميقات مصر والمغرب ومَن جاء مِن قِبَلِها، َلَمْلَم: المعروف الآن بــ(السعدية) ميقات أهل اليمن ومَن جاء مِن قِبَلِها، قرن المنازل: المعروف الآن بــ(السيل الكبير) ميقات أهل نجد ومَن جاء مِن قِبَلِها، ذات عِرْق: المعروف الآن بــ(الضريبة أو الخريبات) ميقات أهل العراق وخرسان وفارس ومَن وراءهم.

مناسك الحج وأركانه

حددت السنة النبوية مناسك الحج وأركانه ، فالأركان: مالم يتم الحج إلا بفعلها؛ وهي خمسة: الإحرام، والوقوف، والطواف بعد الوقوف، والسعي بعد أي طواف كان، وإزالة شعر الرأس أو بعضه بالحلق أو التقصير أو ما قام مقامها.

أما واجبات الحج ما تجبر بالدم؛ وهى وقوع الإحرام من الميقات والرمي كما ذكرت ، وأما الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بالمزدلفة، والمبيت ليالي منى، وطواف الوداع للآفاقي، ففي هذه الأربعة خلاف بين العلماء ، والسنن: ما عدا الواجبات والأركان مما ذكرناه.