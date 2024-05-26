أركان الحج حددتها الشريعة الاسلامية وفسرتها السنة النبوية، وبعض أركان الحج تكون فرض لا يصح الحج من دونها، وبعضها سنة قد يتخلى عنها الحج، وتوضح الدستور في التقرير التالي هل طواف القدوم من أركان الحج.

هل يجوز اداء الحج بدون طواف القدوم؟

طواف القدوم ركن من أركان الحج والعمرة، وطواف القدوم تُظهر الافتقار والتوجه بالقلب والجوارح إليه سبحانه، يقوم فيها المسلم بالطواف حول بيته الكريم -الكعبة- تعبدًا لرب البيت وتقربًا إليه بما شَرع.

وعن شكل طواف القدوم يبدأ الحاج أو المعتمر طوافه من الرّكن الذي فيه الحجر الأسود، حيث توجد في الأدوار العلوية علامة خضراء تدلّ عليه، ومن هذه النقطة يكبّر الطائف بداية كل شوط جديد، وليس شرطًا أن يكون التكبير في ذات النقطة بالضبط، بل الأمرُ تقريبي، فإذا وجد الحاج أو المعتمر نفسه قد حاذى الحجر فإنه يكبر.

وعن هل يجوز اداء الحج بدون طواف القدوم فإنها سنة يجوز أداء الحج بدونها، وقال النبي ﷺ لما قدم طاف ثم سعى، فلو أن إنسانًا جاء مصيف وقصد مكة قصد الحج قصد عرفة ولا طاف القدوم؛ فلا حرج يطوف بعدين، لكن لو قدم قبل ذلك قصد الكعبة وطاف وسعى، ثم توجه إلى عرفة يكون هذا أفضل، وإن كان عنده سعة، طاف وسعى وقصر وحل جعلها عمرة، ثم يحرم بالحج يوم الثامن يكون متمتع هذا أفضل أيضًا.

أركان الحج

أوضحت السنة النبوية أركان الحج ، وهي الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والإحرام،والسعي بين الصفا والمروة، والواجبات في الحج هي: الوقوف بمُزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، ورمي الجمرات، وَمن السُنن في الحج طواف القدوم، والتّوجه إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة.

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