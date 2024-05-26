ضبط "الملقط" هارب من أحكام بالسجن لمدة 293 سنة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط مسجل خطر هارب صادر ضده أحكام بالسجن لمدة 293 سنة وهارب من 15 جناية، وتم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات وأسلحة نارية وذخيرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا باختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة هارب من أحكام جنائية بمنطقة الشبول بمركز المنزلة، واتخاذه بؤرة إجرامية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات وبعد استئذان النيابة العامة، تم تشكيل حملة أمنية مكبرة استهدفت مكان اختباء المتهم وتمكنت من ضبطه، ويدعى "محمد ال.أ.ال.ال"، وشهرته "الملقط"، 50 عامًا، وصادرة ضده أحكام بالسجن لمدة 293 عامًا، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 15 جناية منها قضايا صادر ضده 10 أحكام بالمؤبد، قتل عمد وخطف واحتجاز وشروع في قتل وسرقة بالإكراه ومخدرات.

وبتفتيش المكان عثر على 10 كيلو هيدرو، و50 طربة حشيش، وطبنجة ميري مبلغ بسرقتها، وبندقية خرطوش، وبطاقة رقم قومي مزورة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.