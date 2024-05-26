"الداخلية" تواصل جهودها لتيسير حصول المواطنين على الرقم القومي

تواصل وزارة الداخلية، ممثلةً في قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا إلى عدد من المحافظات المصرية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية، وذلك من خلال استخراج بطاقات الرقم القومي والمستندات المميكنة، وذلك في إطار حرصها على تفعيل الدور المجتمعي لقطاعاتها الأمنية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقد أثمرت تلك الجهود عن استخراج 7388 بطاقة رقم قومي و21200 مستند مميكن، وذلك خلال فترة عمل القوافل في محافظات القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، قنا، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية

وأضافت، أنه حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين، تم تقرير استمرار عمل القوافل في المحافظات كما تم استحداث قافلة جديدة في محافظة القاهرة أمام مكسيم مول بدلًا من قافلة كايرو فستيفال لبدء عملها، بجانب تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الخطوط الساخنة (15340) و(15341) لتلبية طلبات المواطنين وتوصيل الخدمات إليهم في أماكن تواجدهم. وقد أسفرت تلك الجهود عن استخراج وتوصيل 1322 بطاقة رقم قومي و218 مستند ممكّن

وتابعت: إيمانًا منها بضرورة مساعدة الحالات الإنسانية، قامت وزارة الداخلية بإيفاد مأموريات إلى 45 حالة من المرضى وكبار السن وذوي الهمم في منازلهم ومستشفياتهم لتجديد بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، كما واصلت الوزارة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين في العاصمة الإدارية الجديدة والمترددين على عدد من النوادي الخاصة، حيث تم استخراج وتسليم البطاقات لـ198 مواطنًا.

وحرصًا على دمج ذوي الهمم وكبار السن في المجتمع، وفرت وزارة الداخلية مركزًا نموذجيًا باسم قادرون باختلاف لاستقبالهم وتلبية احتياجاتهم من خدمات القطاع. وقد تم خلال ذلك استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ200 مواطن من هذه الفئة.

وقد لاقت تلك الجهود استحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقي الخدمات بصورة مميزة وتوفير الوقت والجهد. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.