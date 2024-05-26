الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 5 قضايا تهريب بضائع ومخدرات و3038 مخالفة مرورية

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بـوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، عن  ضبط 5 قضايا تهريب بضائع ومخدرات.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 3038 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم ضبط 23 قضية في مجال الأمن العام، بالإضافة إلى تنفيذ 280 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأسفرت الجهود الأمنية أيضًا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، عن ضبط 8 قضايا تزوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أجهزة وزارة الداخلية جرائم التهريب إحكام السيطرة الأمنية الجهات المعنية المنافذ الجمركية

مواد متعلقة

ضبط 21870 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 1313 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

ضبط 492 مخالفة عدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

رفع 46 سيارة متروكة خلال 24 ساعة

انتشار أمنى لتأمين احتفالات الأهلاوية ببطولة إفريقيا رقم 12 فى الشوارع

"نقلة رمل وخصم 40%".. هدايا صاحب كافيه في ميت يزيد لمن يتوقع نتيجة الأهلي والترجي

سقوط مأذون وهمى فى الإسكندرية

الداخلية تعقد دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الصليب الأحمر

الأكثر قراءة

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد الفيديوهات الفاضحة.. الصحيفة الجنائية للبلوجر هدير عبدالرازق

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

لا يقتل من أجل المال.. مفاجأة.. "مخ" السفاح يختلف عن أى شخص عادى (خاص)

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية