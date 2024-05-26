ضبط 5 قضايا تهريب بضائع ومخدرات و3038 مخالفة مرورية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بـوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، عن ضبط 5 قضايا تهريب بضائع ومخدرات.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 3038 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم ضبط 23 قضية في مجال الأمن العام، بالإضافة إلى تنفيذ 280 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأسفرت الجهود الأمنية أيضًا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، عن ضبط 8 قضايا تزوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.