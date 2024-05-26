تحرير 162 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تحرير 162 مخالفة لمحلات التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحرير محاضر المخالفات وعرضها على النيابة العامة.

تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات الحكومة الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وتُساهم هذه الجهود في الحفاظ على موارد الطاقة الكهربائية وتخفيف الأعباء على المواطنين والدولة.

وتُؤكد وزارة الداخلية ضرورة التزام جميع المحلات بقرارات الإغلاق الصادرة عن مجلس الوزراء، تُهيب الوزارة بالمواطنين التعاون مع الجهود الحكومية لترشيد استهلاك الكهرباء.