الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 162 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء

محال
محال

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تحرير 162 مخالفة لمحلات التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحرير محاضر المخالفات وعرضها على النيابة العامة.

تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات الحكومة الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وتُساهم هذه الجهود في الحفاظ على موارد الطاقة الكهربائية وتخفيف الأعباء على المواطنين والدولة.

وتُؤكد وزارة الداخلية ضرورة التزام جميع المحلات بقرارات الإغلاق الصادرة عن مجلس الوزراء، تُهيب الوزارة بالمواطنين التعاون مع الجهود الحكومية لترشيد استهلاك الكهرباء.

وزارة الداخلية تحرير 162 مخالفة مستوى الجمهورية التدابير اللازمة ترشيد استهلاك الكهرباء

مواد متعلقة

ضبط 21870 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 1313 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

ضبط 492 مخالفة عدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

رفع 46 سيارة متروكة خلال 24 ساعة

انتشار أمنى لتأمين احتفالات الأهلاوية ببطولة إفريقيا رقم 12 فى الشوارع

"نقلة رمل وخصم 40%".. هدايا صاحب كافيه في ميت يزيد لمن يتوقع نتيجة الأهلي والترجي

سقوط مأذون وهمى فى الإسكندرية

الداخلية تعقد دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الصليب الأحمر

الأكثر قراءة

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

القاهرة الإخبارية: اضطراب فى مواعيد رحلات الطيران فى تل أبيب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

سيُحاكم غيابيًا.. مفاجأة فى قضية عصام صاصا

هل تغاضى حكم نهائي أفريقيا عن ضربة جزاء للترجي؟.. خبير تحكيمى يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية