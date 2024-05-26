قصف إسرائيلى متواصل على غزة ورشقة صاروخية تجاه تل أبيب.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على مختلف أنحاء قطاع غزة في الشمال والوسط والجنوب.

وأوضح، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يكثف قصفه المدفعي العنيف والمكثف باتجاه المناطق الوسطى والغربية لمدينة رفح، بالإضافة لتحليق طيران مكثف تجاه مدينة رفح.

وأردف أن الآليات العسكرية الإسرائيلية لا تتوقف عن تدمير المدينة، وتقف الآليات العسكرية بالقرب من ملعب رفح البلدي، كما تقوم الزوارق الحربية الإسرائيلية بقصف المناطق الغربية لمدينة رفح وخان يونس.

وأشار إلى أن شمال القطاع يتعرض لقصف مدفعي وتوغل الآليات العسكرية باتجاه مخيم جباليا، كذلك وسط غزة يتعرض لقصف مدفعي عنيف باتجاه مخيم البريج.

وأكد أن المستشفيات في انهيار تام، ولولا استئناف دخول شاحنات المساعدات، لوقعت كارثة محققة، حيث أطلق مستشفى شهداء الأقصى تحذيرًا أن العمل سيتوقف خلال 8 ساعات لو لم يصله وقود، وهذه الشاحنات تعد شريان حياة للمرضى.

المقاومة الفلسطينية تطلق نحو 12 صاروخًا باتجاه تل أبيب

وأطلقت المقاومة الفلسطينية نحو 12 صاروخًا باتجاه تل أبيب، ويتزامن ذلك مع إعلان مجلس الحرب الإسرائيلي انعقاده اليوم الأحد في تل أبيب، لمناقشة استئناف المفاوضات لعقد هدنة.

وقالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن إطلاق 12 صاروخًا نحو تل أبيب، تطور خطير، حيث إن تل أبيب الكبرى لم تتعرض للرشقات الصاروخية منذ ما يزيد على 120 يومًا، واليوم تتعرض لقصف صاروخي، حيث انطلق نحو 12 صاروخًا من رفح تجاه تل أبيب.

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ولفتت، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الرشقات الصاروخية انطلقت من على بُعد أمتار من تواجد القوات الإسرائيلية في رفح، حيث توجد 3 ألوية جميعها تابعة للفرقة 160.

وأضافت أن الجنود وثّقوا الرشقات الصاروخية التي خرجت من قلب رفح على هواتفهم المحمولة، ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية.