رئيس جامعة طنطا يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء كلية الدراسات البينية

ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الاجتماع الدوري للهيئة الاستشارية العليا، وتابع خلاله الموقف التنفيذي للمشروعات الانشائية التي تقوم الجامعة بتنفيذها والوقوف على متطلبات استكمال تلك المشروعات، وإنهاء تسليمها وفقا للجدول الزمني المحدد لها، ومتابعة الامتحانات بالكليات واتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية، التي تضمن توفير بيئة ملائمة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

متابعة الخطوات التنفيذية لإنشاء كلية الدراسات البينية

كما استعرض رئيس الجامعة التقرير الخاص بالخطوات التنفيذية لإنشاء كلية الدراسات البينية، التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تم إطلاقها في مارس 2023.

جاء ذلك بحضور بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي، والدكتورة عبير علم الدين عميد كلية العلوم والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة والدكتور محمد النمر مستشار شئون الحوكمة الالكترونية والمعرفية والتحول الرقمي، والدكتور مدثر أبو الخير المستشار المالي للجامعة، والدكتور طلعت مصطفى المستشار الصحفي، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، والمديرين التنفيذيين للمراكز الرئيسية بالجامعة، ومديري المراكز والوحدات بالجامعة.