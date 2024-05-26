في 6 محافظات| رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني

زاد البحث عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 في جميع محافظات الجمهورية عبر المنصات الإلكترونية وذلك مع الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2023-2024 حيث تخضع النتيجة لكافة أعمال الكنترول ويترقب الطلاب إعلان نتائجهم خلال الأيام المقبلة.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

يتم تفعيل رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب اعتماد النتيجة بشكل رسمي حيث يتم نشر كافة نتائج الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بنحافزة إقامتهم وذلك كما يلي:-

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة (من هنا).

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية (من هنا).

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية (من هنا).

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية (من هنا).

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف (من هنا).

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية (من هنا).

موعد إعلان نتيجة طلاب 4 ابتدائي 2024 الترم الثاني

يتم الإعلان عن نتيجة طلاب 4 ابتدائي في امتحانات الترم الثاني والتي انتهت يوم 15 مايو 2024 عقب الانتهاء رسميا من كافة أعمال الكنترول حيث يتم إعلان النتيجة من خلال الألوان وفقا للتقديريات والدرجات التي حصل عليها الطالب وهى كما يلي:-

اللون الأحمر يشير إلى أن الطالب لم يكتسب المهارات المطلوبة خلال العام وحصل على درجات من 1 - 50 درجة.

اللون الأصفر يشير إلى أن الطالب بحاجة إلى دعم لاكتساب المهارات المطلوبة خلال العام وحصل على درجات من 50 - 65 درجة.

اللون الأخضر يشير إلى أن الطالب اكتسب المهارات المطلوبة خلال العام وحصل على درجات من 65 - 85 درجة.

اللون الأزرق يشير إلى أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المهارات المطلوبة خلال العام وحصل على درجات من 85 - 100 درجة.

اقرأ أيضا

تعرف على عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023-2024

موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024