مصرع مدرس حال عودته من لجنة مراقبة امتحانات بالدقهلية

لقي مدرس مصرعه حال عودته من لجنة مراقبة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية أمام قرية الروضة بنطاق مركز طلخا أثناء سيره على طريق "جمصة المنصورة" بمحافظة الدقهلية وصدمته سيارة ملاكي أثناء قيادته موتوسيكل وجرى نقل جثمانه بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى جمصة تحت تصرفات النيابة العامة.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم ومتوفى علي طريق المنصورة جمصة أمام قرية الروضة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل ووفاة "على محمد إبراهيم أبو العينين، 53 سنة، ومقيم كفر بهوت نبروه، ويعمل مدرس بمدرسة نبروة الثانوية التجارية".

جرى نقل الجثة إلى مستشفى جمصة العام تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.