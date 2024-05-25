السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع مدرس حال عودته من لجنة مراقبة امتحانات بالدقهلية

جثه
جثه

لقي مدرس مصرعه حال عودته من لجنة مراقبة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية أمام قرية الروضة بنطاق مركز طلخا أثناء سيره على طريق "جمصة المنصورة" بمحافظة الدقهلية وصدمته سيارة ملاكي أثناء قيادته موتوسيكل وجرى نقل جثمانه بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى جمصة تحت تصرفات النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم ومتوفى علي طريق المنصورة جمصة أمام قرية الروضة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل ووفاة "على محمد إبراهيم أبو العينين، 53 سنة، ومقيم كفر بهوت نبروه، ويعمل مدرس بمدرسة نبروة الثانوية التجارية".

جرى نقل الجثة إلى مستشفى جمصة العام تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع مدرس امتحانات شهاده الدبلومات بالدقهلية طلخا

الأكثر قراءة

جمهور الأهلي يشعل الأجواء في المترو قبل نهائي دوري الأبطال (فيديو)

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

إجراء عاجل من النيابة بشأن سفاح التجمع.. والمتهم: لن أتكلم العربية

أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

الأهلي بطل دوري اليد 2024 (صور)

جماهير الأهلى إلى استاد القاهرة لحضور نهائى "أبطال إفريقيا"

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا