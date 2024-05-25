العصر الذهبي للرياضة المصرية.. "شباب النواب" تهنئ النادي الأهلي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي لفوزه ببطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه بعد تغلبه على نظيره الترجي التونسي، بهدف لا شيء.



وبعث رئيس لجنة الشباب، برقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني والإداري واللاعبين، على الأداء المتميز الذي انتهى بهذا الفوز والتتويج الذي عكس صورة مشرفة للرياضة المصرية.



كما هنأ جماهير الأهلي الغفيرة بمناسبة الفوز،، بتلك البطولة الغالية التي أسعدت ملايين المصريين، وهو ما يجعل من حق تلك الجماهير الفخر بفريقها الذي حصل على بطولة غالية تضاف لبطولات النادي العريق.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الرياضة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعطى اهتماما غير مسبوقا بالرياضة والرياضيين، وهو ما انعكس على فوز الأندية المصرية بأهم بطولتين على مستوى الأندية في قارة أفريقيا.

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلى تطلعه أن تنعكس تلك الإنجازات على مستوى الأندية، على أداء المنتخب القومي، ليحقق حلم جماهير الكرة المصرية بالصعود لمونديال كأس العالم 2026.