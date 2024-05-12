الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

النائبة حياة خطاب: الدولة لديها خطة كبيرة لتطوير المساجد والأضرحة

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن تطوير الأضرحة ومساجد آل البيت والصحابة من الأعمال المعمارية الدينية التاريخية المهمة لدى المصريين، مما يؤكد حرص الدولة على تقديمها بأفضل صورة، كما أن هذا التطوير يأتي ضمن مشروع شامل لتحديث مساجد آل البيت في مصر.

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"صوفية السنغال": تطوير مصر لأضرحة آل البيت سيجعلها وجهة للسياحة الدينية والروحية

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بعد مشاركة زعيمهم في افتتاح مسجد السيدة زينب.. مَن هم البهرة ولماذا يهتمون بترميم مساجد آل البيت؟

وأكدت خطاب خلال تصريحات لها اليوم الأحد، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسجد السيدة زينب بعد تطويره، يوضح أن الدولة المصرية لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة، مشيدة بكلمة الرئيس السيسي وتأكيده أن مصر لديها  خطة كبيرة لتطوير المساجد الخاصة بآل البيت وأيضا الصحابة الذين جاءوا إلى مصر ومساجد الصالحين.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا الافتتاح لم يكن الأول أو الأخير بل هناك افتتاحات للمساجد سبقت افتتاح مسجد السيدة زينب عقب تطويره مثل ضريح الإمام الحسين ومسجد السيدة نفيسة، موضحة أن مسجد السيدة زينب يحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين، لأنه مرتبط بحبهم لسيدنا النبي، حيث أن السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب، وأمها السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وجدتها لأمها السيدة خديجة بنت خويلد أولى أمهات المؤمنين، وشقيقة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة (رضي الله عنهم أجمعين.

النائبة حياة خطاب مجلس الشيوخ الأضرحة مساجد آل البيت مساجد

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