الأربعاء 15 مايو 2024
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سياسي

"المؤتمر": تصريحات إسرائيل عن معبر رفح تنصل من المسئولية

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسئولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، ما هي إلا محاولة يائسة من قبل دولة الاحتلال لإحداث بلبلة في المنطقة وتوجيه أنظار العالم حيال هذا الأمر كذبًا.

الاحتلال المسئول الوحيد عن الكارثة الإنسانية

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن دولة الاحتلال هي المسئولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، مؤكدًا سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر التي ينتج عنها تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر.

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آخر تطورات الأوضاع في رفح الفلسطينية

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المعبر من الجانب المصرى لم يُغلق نهائيًا

وأشار السعيد غنيم إلى أن الممارسات الإسرائيلية الإجرامية هى السبب فى الكارثة الإنسانية جراء عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر، وأن المعبر من الجانب المصرى لم يُغلق نهائيًا، ودور مصر التاريخي لا يستطيع أحد أن ينكره فى دعم القضية الفلسطينية، وجهودها الدءوبة لحل الأزمة وحل القضية، وذلك من خلال حل الدولتين، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

ولفت إلى أن جهود مصر واضحة جلية للجميع بشهادة دولية، والمعبر من الجانب المصرى مفتوح طوال الوقت، ومصر في الوقت الذي تواصل دولة الاحتلال إغلاق المعبر تعمل على إنزال مساعدات طوال الوقت للأشقاء الفلسطينيين، لكن دولة الاحتلال هي من تعوق عملية وصول المساعدات للفلسطينيين، ومن ثم مثل هذه التصريحات الكاذبة ما هي إلا محاولة يائسة من قبل دولة الاحتلال للتهرب من المسئولية.

إسرائيل حزب المؤتمر وزير خارجية إسرائيل فتح معبر رفح قطاع غزة

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