بـ5 مليارات جنيه.. "تنظيم الاتصالات" يعلن أكبر طرح فى التاريخ لتغطية جميع الطرق

أعلن المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن أكبر طرح في التاريخ لتدعيم شبكات وأبراج المحمول على كافة الطرق المصرية بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه سيتم الإعلان عن تفاصيلها في احتفالات 30 يونيو القادم.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وتابع شمروخ، أثناء اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي خلال استعراض أهم ملامح الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024 /2025، أن الطرح الجديد لتغطية جميع الطرق على مستوى الجمهورية سيعمل على تدعيم شبكات المحمول، والوصول إلى أقاصي الأقاليم.

تصريحات شمروخ جاءت للرد على النائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب التي طالبت بتغطية طريق أبوتشت الصحراوي الغربي بمحافظة قنا، والذي لا يوجد عليه أي تغطية أو شبكات أو أبراج محمول ما يزيد من خطورة الطريق.

ولفتت "صدقي"، إلى أنه يجب النظر لانعدام الخدمات على الطريق الصحراوي الغربي بأبوتشت، نظرًا لشكاوى الأهالي ومرتادي الطريق المتكررة من عدم وجود تغطية للمحمول.

وكان المهندس أحمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قال إن ترتيب الجهاز بين الهيئات العامة الاقتصادية شهد تقدمًا واضحًا فيما يخص صافي الربح المحقق؛ حيث حل الجهاز بالمركز الثالث عن العام المالي 2022 /2023 والجهاز هو إحدى أبرز الهيئات الاقتصادية تحقيقًا للربح بالدولة.

وأضاف "شمروخ" أن نتائج أعمال الجهاز عن العام المالي 2022-2023 أسفرت عن تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 9.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% عن المستهدف البالغ 8.9 مليار جنيه وبمعدل تطور 13% عن المحقق في العام السابق 2021-2022 والبالغ 8.7 مليار جنيه، نتج عنها فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ 6.6 مليار بنسبة زيادة 18% من المستهدف البالغ 5.6 مليار جنيه، وبمعدل تطور 13% من فائض العام السابق 2021-2022 والبالغ 5.8 مليار جنيه.