رئيس جهاز 15 مايو يكلف بصيانة المطابق الرئيسية وأعمال النظافة (صور)

وجه المهندس علي سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إدارة الصيانة بعمل صيانة شاملة لكافة المطابق الرئيسية بجميع المراحل بالمدينة واستبدال التالف وتركيب أغطية جديدة بدلا منها حفاظا على سلامة المواطنين، مشددا على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بالمحاور الرئيسية بالمدينة.



وأضاف أنه أعطى تعليماته للإدارة المختصة بعمل صيانة شاملة لمطابق الصرف الصحي واستبدال الأغطية التالفة وذلك على مستوى جميع المراحل بالمدينة والتأكد من سلامة المطابق وضمان عملها بكفاءة عالية.



وأفاد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بأن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين خدمات الصرف الصحي والحفاظ على البنية التحتية، موضحا أن هذه الحملة استجابة لبعض شكاوى المواطنين حول تلف بعض أغطية مطابق الصرف الصحي مما يشكل خطرًا على السلامة العامة ويعيق حركة المرور في بعض المناطق.



وأضاف رئيس جهاز 15 مايو، أن أعمال صيانة مطابق الصرف الصحي واستبدال الأغطية التالفة تعتبر من الأولويات القصوى لدى جهاز المدينة فى تنفيذها بأفضل المعايير الممكنة.



ودعا رئيس الجهاز جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مشاكل تتعلق بمطابق الصرف الصحي عبر الخط الساخن المخصص لهذا الغرض وهو ١٥١٠٠ وهاتف غرفة العمليات بالجهاز رقم ٢٥٥٠٤٦١٩، مؤكدا أن سلامة المجتمع هي الهدف الأساسي لكل عمليات الصيانة والتطوير التي يقوم بها جهاز المدينة.



ونوه المهندس على سعد، بأن هذه الحملة تأتي كجزء من خطة شاملة لتحديث وتطوير شبكة الصرف الصحي في المدينة والتي تشمل أيضًا تطوير محطات المعالجة وزيادة كفاءة الأنظمة التشغيلية لضمان بيئة صحية ونظيفة لجميع السكان.

علي سعد يشدد على تكيثف أعمال نظافة المحاور والشوارع والميدانين

وفى سياق متصل كلف المهندس علي سعد رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥مايو، بتكثيف أعمال النظافة على مستوى جميع المراحل بالمدينة حيث قامت بأعمال النظافة بالمجاورة (١٤ / ١٥) بالمرحلة الثانية هى ضمن الحملات المكثفة على مستوى نطاق المدينة.



وأوضح رئيس جهاز 15 مايو، أن نظافة كافة الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق المجاورة ١٤ / ١٥ تهدف إلى تحسين جودة الحياة والمحافظة على البيئة الصحية للمواطنين.



كما أضاف بأنه وجه بعمل تكثيف للحملات لأعمال النظافة وتعزيز أعداد العمالة على مستوى كافة المراحل بالمدينة، مضيفًا أن حملة النظافة هى امتداد لعدة حملات أخرى بكافة أنحاء المدينة وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى.

وشدد رئيس جهاز 15 مايو، على تنفيذ أعمال إزالة كافة النفايات والمخلفات وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية وتحسين ورفع مستوى النظافة داخل المربعات السكنية بالمرحلة، موجها شركات النظافة بالعمل على تكثيف توزيع مشرفي النظافة لمراقبة أداء العمال والتأكد من إزالة المخلفات بشكل فعال.