الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات بشوارع مدينة 15 مايو (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قاد المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بشوارع المدينة.

رافقه خلال الجولة النواب والمعاونون ومديرو الإدارات المعنية من التنمية والأمن والنظافة والزراعة والمخالفات، وذلك فى إطار سعى جهاز المدينة لتحسين المظهر الحضارى للمدينة، وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات على مستوى جميع المراحل بالمدينة.

رئيس جهاز مدينة 15 مايو يتفقد المشروعات الجارية ويجتمع بمسئولى الجهاز

رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد محطة مياه الـ3 مراحل للوقوف على حالة العمل

رئيس جهاز دمياط يواصل جولاته للوقوف على آخر مستجدات تطوير الشاطئ


وأشار المهندس على سعد رئيس الجهاز، إلي أن الحملة شملت سوق المجاورة 6 بالمرحلة الأولى؛ للكشف على رخص التشغيل الخاصة بالمحلات التجارية.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من الإشغالات أمام السوق وأمام المحلات، وعلى الفور تمت إزالة جميع الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأضاف رئيس جهاز أنه تم الكشف على جميع رخص التشغيل الخاصة بالمحلات بسوق المجاورة 6؛ للتأكد من صلاحية سريانها.

ووجه رئيس الجهاز بتحسين أعمال الزراعة والمساحات الخضراء وصيانة الأشجار والنخيل بكافة المجاورة حتى يكون هناك  بيئة جاذبة وصحية للسكان، وأثناء تجوله داخل داخل نطاق المجاورة استمع لبعض شكاوى من المواطنين.

كما شملت الحملة سوق المجاورة ١٢ بالمرحلة الأولى لرصد كافة الإشغالات بالمحلات التجارية والباعة الجائلين، حيث تم رصد عدد كبير من الباعة الجائلين، وعلى الفور تم رفع الإشغالات وتم التنبيه، مشددا على عدم التواجد على مستوى نطاق المدينة حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية.

وصرح المهندس علي سعد، بأن الحملة قامت بالمرور على سوق المجاورة 3 بالمرحلة الأولى؛ للكشف على رخص التشغيل الخاصة بالمحلات التجارية، للتأكد من سريانها حيث تم رصد عدد من الإشغالات الخاصة ببعض المقاهى والمحلات التجارية وعلى الفور تم رفع جميع الإشغالات ووضعها بمخزن الجهاز.

وطالب جميع مديرى الإدارات المعنية بالجهاز من التنمية والزراعة والنظافة والأمن ورؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية على مستوى كافة الأعمال بجميع المراحل بالمدينة والعمل على تحسين وتكثيف أعمال النظافة والزراعة.

رئيس 15مايو جهاز مكبرة للنظافة الإشغالات لشكاوى المواطنين

مواد متعلقة

رئيس جهاز مدينة 15 مايو يتفقد المشروعات الجارية ويجتمع بمسئولى الجهاز

رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد محطة مياه الـ3 مراحل للوقوف على حالة العمل

رئيس جهاز دمياط يواصل جولاته للوقوف على آخر مستجدات تطوير الشاطئ

الأكثر قراءة

مفاجأة فيديو هلا السعيد.. القبض على السائق المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

مفاضلة بين كريم وكوكا لقيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام الترجى

1.6 مليار جنيه.. ضبط أكبر صفقة كوكايين داخل سفينة ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)