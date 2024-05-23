حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات بشوارع مدينة 15 مايو (صور)

قاد المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بشوارع المدينة.

رافقه خلال الجولة النواب والمعاونون ومديرو الإدارات المعنية من التنمية والأمن والنظافة والزراعة والمخالفات، وذلك فى إطار سعى جهاز المدينة لتحسين المظهر الحضارى للمدينة، وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات على مستوى جميع المراحل بالمدينة.



وأشار المهندس على سعد رئيس الجهاز، إلي أن الحملة شملت سوق المجاورة 6 بالمرحلة الأولى؛ للكشف على رخص التشغيل الخاصة بالمحلات التجارية.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من الإشغالات أمام السوق وأمام المحلات، وعلى الفور تمت إزالة جميع الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأضاف رئيس جهاز أنه تم الكشف على جميع رخص التشغيل الخاصة بالمحلات بسوق المجاورة 6؛ للتأكد من صلاحية سريانها.

ووجه رئيس الجهاز بتحسين أعمال الزراعة والمساحات الخضراء وصيانة الأشجار والنخيل بكافة المجاورة حتى يكون هناك بيئة جاذبة وصحية للسكان، وأثناء تجوله داخل داخل نطاق المجاورة استمع لبعض شكاوى من المواطنين.

كما شملت الحملة سوق المجاورة ١٢ بالمرحلة الأولى لرصد كافة الإشغالات بالمحلات التجارية والباعة الجائلين، حيث تم رصد عدد كبير من الباعة الجائلين، وعلى الفور تم رفع الإشغالات وتم التنبيه، مشددا على عدم التواجد على مستوى نطاق المدينة حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية.

وصرح المهندس علي سعد، بأن الحملة قامت بالمرور على سوق المجاورة 3 بالمرحلة الأولى؛ للكشف على رخص التشغيل الخاصة بالمحلات التجارية، للتأكد من سريانها حيث تم رصد عدد من الإشغالات الخاصة ببعض المقاهى والمحلات التجارية وعلى الفور تم رفع جميع الإشغالات ووضعها بمخزن الجهاز.

وطالب جميع مديرى الإدارات المعنية بالجهاز من التنمية والزراعة والنظافة والأمن ورؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية على مستوى كافة الأعمال بجميع المراحل بالمدينة والعمل على تحسين وتكثيف أعمال النظافة والزراعة.