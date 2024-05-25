السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة صفوف النقل بمحافظة الجيزة 2024

نتيجة صفوف النقل
نتيجة صفوف النقل بمحافظة الجيزة

يبحث الطلبة وأولياء الأمور عن نتيجة امتحانات صفوف النقل بمحافظة الجيزة 2024 ويستعرض "الدستور" في تقريره نتائج امتحانات صفوف النقل داخل محافظة الجيزة.

نتيجة صفوف النقل بمحافظة الجيزة 

ساعات تفصلنا عن إعلان نتيجة صفوف النقل بمختلف المراحل بمحافظة الجيزة وفقا لما أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

وأدى طلاب المرحلة الابتدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي  وطلاب الصف الأول الإعدادي وطلاب الصف الأول الثانوي العام "عام ولغات" الامتحانات خلال الفترة من يوم الأربعاء 8 مايو حتي 15 مايو وطلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات من يوم الأربعاء 8 مايو حتي يوم الخميس 23 مايو 2024.

نتيجة صفوف النقل بمحافظة الجيزة 2024 

واطمئن المحافظ علي أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وانتظام اللجان مؤكدًا على توفير مديرية التربية والتعليم كافة سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية، إلى جانب التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل مدرسة.

نتيجة صفوف النقل بمحافظة الجيزة 2024 


ووجه راشد بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس والمبان التعليمية والكنترولات لتوفير، الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، مع ضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، وخاصة دورات المياه، موجها رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف حملات النظافة خارج اللجان ومنع تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس، وإزالة كافة الإشغالات، والتنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية للتواجد خلال سير الامتحانات وحتى نهايتها، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين عدم فصل التيار الكهربي أثناء أداء فترة الامتحانات.

وأكد أشرف سلومه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوي الإدارات التعليمية دون أي شكاوى أو معوقات في يومها الأول مع المتابعة اليومية للعملية الأمتحانية بكافة الإدارات التعليمية.

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