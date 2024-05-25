الرئيس السيسى: الرى بالغمر دون نظم حديثة يكلف الدولة الكثير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن الري بالغمر دون نظم حديثة يكلف الدولة الكثير، مشيرًا إلى أننا لا بد من إيجاد طرق تجعلنا نستهلك أقل كمية من المياه.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمركز المنارة، من أجل افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أننا نتحدث عن 4 ملايين فدان، حيث يتساءل المواطن من أين نأتي بكل هذه المياه، حيث جاوب الرئيس السيسي، بأنه يتم إحضارها من الآبار وتحلية مياه صرف صحي وإعادة استخدامها.

ونوه "السيسي" إلى أن نموذج استصلاح مزرعة "وادي الشيح"، لا بد أن يعمم في كل الأراضي في مصر، مؤكدًا أننا لا يجب أن ننتظر أن تحدث أزمة المياه وبعدها نتحرك، ولا بد من تشجيع كل المستثمرين للعمل على تطوير منظومة استصلاح الأراضي الزراعية.

ويشهد الرئيس السيسي افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية.