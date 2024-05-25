" وجنات من أعناب".. بدء مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادى بالقرآن الكريم

بدأ مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالقرآن الكريم، حيث قرأ الشيخ حجاج الهنداوي، ما تيسر من سورة الرعد، "وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ".

ويشهد الرئيس السيسي افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية، حيث نقلته قناة "إكسترا نيوز".