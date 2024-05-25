شركة استصلاح زراعي: شرف كبير أن نشارك في موسم حصاد القمح

قال المهندس محمد جمال غريب، رئيس شركة "مودرن فارمينج" للاستصلاح الزراعي، إنه شرف كبير له كأحد مستثمري القطاع الخاص أن يشارك بهذا الحدث الأبرز والأكبر للدولة المصرية، وهو موسم حصاد القمح.

ونوه خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن مزرعة "وادي الشيح" بأسيوط كانت تحدي لنا بسبب البنية التحتية غير المكتلمة، والأرض شديدة الملوحة، ومن خلال رجال الشركة والتعاون مع الدولة تمكنا في التغلب على المصاعب والتحديات، حيث تم إزالة 73 مليون متر مكعب، وإحلال 19 مليون متر مكعب من التربة.

ويشهد الرئيس السيسي افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية.