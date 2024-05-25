الرئيس السيسى يفتتح عددًا من محاور الطرق بتوشكى عبر "الفيديو كونفرانس"

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر "الفيديو كونفرانس"، محور شرق العوينات، بطول 655 كيلو مترا، وعرض ثلاث حارات مرورية، ليربط طريق توشكى شرق العوينات ليصبح إجمالي طول المحور 1015 كيلو مترا.

كما افتتح محور الدكتور هشام عرفات، بالإضافة إلى محور اللواء أركان حرب سمير فرج، ومحور الدكتور محمد سيد طنطاوي، والشيخ محمد صديق المنشاوي، بالإضافة إلى محور الدكتور جمال حمدان.

ويشهد الرئيس السيسي افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية، والذي تنقله قناة “إكسترا نيوز”.