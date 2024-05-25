الرئيس السيسى يفتتح مشروع محطات رفع المياه العملاقة بتوشكى

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر "الفيديو كونفرانس"، مشروع محطات رفع المياه العملاقة، حيث قال اللواء أركان حرب طارق الوشاحي المشرف على تنفيذ المشروع، إنه تم تنفيذ 2 محطة رفع مياه رئيسة عملاقة، للتغلب على فرق المنسوب البالغ 40 مترًا، بإجمالي طاقة 11 مليونًا و300 ألف مكعب.

ونوه- خلال كلمته ضمن افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"- بأن المشروع سيوفر الكثير من المياه اللازمة لاستصلاح عدد كبير من الأراضي هناك.