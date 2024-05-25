السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يفتتح مشروع محطات رفع المياه العملاقة بتوشكى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر "الفيديو كونفرانس"، مشروع محطات رفع المياه العملاقة، حيث قال اللواء أركان حرب طارق الوشاحي المشرف على تنفيذ المشروع، إنه تم تنفيذ 2 محطة رفع مياه رئيسة عملاقة، للتغلب على فرق المنسوب البالغ 40 مترًا، بإجمالي طاقة 11 مليونًا و300 ألف مكعب.

ونوه- خلال كلمته ضمن افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"- بأن المشروع سيوفر الكثير من المياه اللازمة لاستصلاح عدد كبير من الأراضي هناك.

الرئيس السيسي محطات رفع المياه توشكى الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي اكسترا نيوز السيسي

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 35903 شهداء

" وجنات من أعناب".. بدء مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادى بالقرآن الكريم

إذاعة جيش الاحتلال: الوساطة المصرية القطرية قدمت مقترحًا جديدًا لصفقة تبادل

القاهرة الإخبارية: من المتوقع استئناف محادثات الوساطة بين إسرائيل وحماس بشأن المحتجزين خلال أيام

ماذا يحدث داخل جيش الاحتلال الإسرائيلى؟

الاحتلال يُهدد بإغلاق البنوك الفلسطينية فى الضفة الغربية

إسرائيل جاهزة لوقف إطلاق النار فى غزة.. تسريبات جديدة من داخل كابينت الحرب

ناقد رياضى: الأهلى يواجه تحديًا كبيرًا بتوفير بديل على معلول أمام الترجى

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

إجراء عاجل من النيابة بشأن سفاح التجمع.. والمتهم: لن أتكلم العربية

جمهور الأهلي يشعل الأجواء في المترو قبل نهائي دوري الأبطال (فيديو)

أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا