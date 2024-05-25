السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوطنية لاستصلاح الأراضى الصحراوية": سنصل إلى زراعة 400 ألف فدان بالعوينات بحلول 2025

جانب من الحدث عبر
جانب من الحدث عبر قناة إكسترا نيوز

قال اللواء توفيق سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، إننا بدأنا العمل في منطقة العوينات عام 1999، حتى عام 2013، حيث كانت المساحة المزروعة 80 ألف فدان.

وأضاف "سامي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن من عام 2014 حتى 2024، وصلت المساحة المزروعة إلى 240 ألف فدان، مشيرًا إلى أن العام الماضي فقط تمت إضافة 50 ألف فدان.

ونوه بأنه من المخطط أن تصل المساحة المزروعة في العوينات إلى 400 ألف فدان بحلول عام 2025، بإضافة 100 ألف فدان بمنطقة "عوينات 5".

ويشهد الرئيس السيسي افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية.

الوطنية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية اللواء توفيق سامي الرئيس السيسي اكسترا نيوز

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