فاتن الفقي تثني على بسالة المرأة الفلسطينية في حربها مع الاحتلال: ضربت أروع الأمثلة

أثنت فاتن الفقي، عضو هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بالمرأة الفلسطينية التي ضربت أروع الأمثلة في صمود الأم أمام الحرب وإصرارها على مواصلة رعاية الأسرة ودعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب القيادة السياسية الفلسطينية.

وقالت "الفقي"، إنّه منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، والأم الفلسطينية تمثل بطولة خاصة سواء في صلابتها وقدرتها على دعم أبنائها وسط لهيب الحرب، أو في مواصلة الأمل في بناء الدولة الفلسطينية.



وأشارت "الفقي"، إلى أنّ الغرب دائمًا ما ينادي بحقوق المرأة، ولكن ما يفعله جيش الاحتلال حيال المرأة الفلسطينية عكس ذلك تمامًا، وهو ما يؤكد القناع الذي يرتدونه أمام العالم حينما يتحدثون عن حقوق المرأة، ولكنهم ينتزعونه حينما يتعاملون مع المرأة الفلسطينية وأطفالها.

وأشادت بدور القيادة السياسية المصرية وحرصها على دعم القضية الفلسطينية واستمرار تقديم المساعدات والحرص على التأكد من وصولها للأمهات والأطفال.