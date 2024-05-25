السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن شاكوش يثير الجدل بسبب "الحجاب" (صور)

حسن شاكوش
حسن شاكوش

أثار الفنان حسن شاكوش الجدل بين متابعيه، بعد نشره جسلة تصوير وهو يرتدي غطاء رأس مشابه للحجاب ويرتدي ملابس للمنزل من الستان.

وشارك "شاكوش" متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، “إنستجرام”، مجموعة من الصور لجلسة تصوير جديدة بملابس غير تقليدية ومجموعة من الاكسسوارات الذهبية، وأكمل "شاكوش" إطلالته بغطاء رأس يشبه كثيرًا لـ"الحجاب".

وتفاعل الجمهور مع صور "شاكوش" فقالت إحداهن: "اتحجبت ولا إيه؟"، وقالت أخرى: "هو أيّ Different وخلاص؟"، وقال آخر: "مش دي البيجامة بتاعت ريم؟".

هذا وشارك حسن شاكوش في مسلسل "العتاولة" وظهر خلال أحداث الحلقة الثانية وقدم أغنية "قنبلة الجيل"، بالاشتراك مع حمادة مجدي، والأغنية من كلمات محمود هلال، وتوزيع إسلام ساوسو.

 

حسن شاكوش أزمة الحجاب حجاب تصوير

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