السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الاتصالات: نستهدف 6 مليارات دولار صادرات رقمية فى 2026

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه جرى إنشاء 20 مركز “إبداع مصر الرقمية” على مستوى الجمهورية، بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة خلال الفترة المقبلة، سعيا للوصول بصادرات مصر الرقمية إلى 6 مليارات دولار بحلول 2026.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، في جولته التفقدية للمحافظة اليوم السبت.

وكشف الوزير في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن صادرات مصر الرقمية ارتفعت بنسبة نمو سنوية بلغت 54%، لتصل قيمة الإجمالي بنهاية 2023 ما يقرب من 4.2 مليار دولار، منها 3.7 مليار من خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود.

6 مليارات دولار صادرات مصر الرقمية

وأوضح وزير الاتصالات، أن مراكز إبداع مصر الرقمية تقدم تدريبات تقنية تسهم في تطوير خبرات المتدربين، بالإضافة إلى تدريبهم على التسويق للتمكن من الترويج الخدمات والإدارة.

 وذكر طلعت أن الوزارة تحتضن الشركات الناشئة، وتوفير البنية التحتية وكافة الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ أعمالها.

ويستهدف مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة الإسماعيلية تهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للشباب بالمحافظة.

وصل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محافظة الإسماعيلية صباح اليوم، لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وكان في انتظاره اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا محافظة الإسماعيلية صادرات مصر ارتفعت مركز إبداع مصر

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