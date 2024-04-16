الأربعاء 17 أبريل 2024
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متحدث "الوزراء": حجم صادراتنا سيصل إلى 145 مليار دولار فى 2030 (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في حجم صادراتها خلال العقد المقبل، موضحًا أن الهدف من الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورؤساء وممثلي المجالس التصديرية هو الاستماع إلى مقترحاتهم حول زيادة الصادرات.

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، إلى أن مصر نجحت في تجاوز الضغوط المرتبطة بتوفير السيولة الدولارية، وقد أسهم ذلك في الإفراج عن الكثير من مستلزمات الإنتاج والقضاء على السوق الموازية للدولار، ما يُعد فرصة ذهبية لتعزيز الصادرات المصرية إلى الخارج.

وبالنظر إلى الأرقام، أكد "الحمصاني" أن حجم الصادرات المصرية حاليًا يبلغ 53 مليار دولار، وإذا تم تحقيق نمو بنسبة 18%، فإنه يُمكن أن ترتفع هذه الأرقام إلى 145 مليار دولار خلال عام 2030.

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