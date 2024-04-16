متحدث "الوزراء" يكشف إجراءات تخفيف أزمة الكهرباء (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستمر في دعم جهود زيادة موارد النقد الأجنبي، بهدف تعزيز قدرة شبكة الكهرباء والتخفيف من أزمة الأحمال، وذلك في تصريحاته خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "ten".

وأوضح "الحمصاني" أن وزارة الكهرباء تأخذ في الاعتبار عدم تخفيف الأحمال في الفترة الصباحية، خلال تواجد الطلاب في المدارس، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد اجتماعًا سابقًا مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والجهات المعنية، حيث تم الاتفاق على خفض الأسعار.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة للتصدي لأزمة الكهرباء وتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية بعد شهر رمضان المبارك.