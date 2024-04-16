أحمد موسى: قطع الكهرباء محور الحديث فى كل البيوت المصرية (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قطع الكهرباء يشكل محور الحديث في كل البيوت المصرية في هذه الآونة، ولم يقتصر الحديث على الكهرباء فقط، بل تطرق أيضًا إلى أسعار الدقيق.

أضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن أسعار الدقيق تشهد تقلبات ملحوظة، حيث شهدت نزولًا فيما يتراوح ما بين 3- 4 آلاف جنيه، وفي المقابل ارتفع سعر رغيف الخبز "الحر".

في السياق، سأل أحمد موسى: "لماذا لم تخفّض المخابز أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق؟"، مشددًا على ضرورة التدخل لصالح المواطن عند حدوث استغلال.

وأثنى موسى على وزير التعليم د.رضا حجازي لحل مشكلة فتيات سوهاج في إحدى المدارس، كما أشاد بجهود الوزارة في حل مشاكل الطلاب المصريين في السودان، خاصة في ظل الأزمات والصراعات التي تشهدها البلاد حاليًا، مؤكدًا أن وزير التعليم رحب بجميع الطلاب المصريين في السودان، وسيتم السماح لهم بالالتحاق بالمدارس الثانوية المصرية بعد إجراء المعادلة.