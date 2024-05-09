2.3 مليار دولار زيادة فى صادرات مصر للأسواق العربية خلال أول شهرين من 2024

واصلت صادرات مصر للدول العربية، ارتفاعها إلى حدود 2.3 مليار دولار، خلال أول شهرين من العام الحالى 2024، مقابل 2.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 232 مليون دولار، والتي تمثل 33.3% من إجمالي الصادرات المصرية البالغة 6.9 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها.

الصادرات المصرية للدول العربية

ووفق تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، استحوذت صادرات مصر لدول مجلس التعاون الخليجى على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية للدول العربية، والتي بلغت قيمتها 931.9 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024، مقابل 849.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 82.5 مليون دولار.

وجاءت المملكة السعودية في المرتبة الأولى بنحو 266.4 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وفبراير 2024 مقابل 506.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 55.2 مليون دولار، يليها الإمارات التي ارتفعت الصادرات المصرية إليها لنحو 266.4 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024، مقابل 225.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 41.3 مليون دولار.

تضاعف صادرات مصر لقطر

وتضاعفت الصادرات المصرية إلى قطر مسجله 12.4 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 3.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8.7 مليون دولار بنسبة 244%، في حين تراجعت صادراتها إلى الكويت من 64.7 مليون دولار لـ 47.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

أما على صعيد دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، فقد ارتفعت صادرات مصر إلى تلك الدول مسجلًا 903.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 783.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 119.9 مليون دولار، وعلى رأس تلك الدول تأتى ليبيا التى بلغت الصادرات المصرية إليها 353.9 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 229.1 مليون دولارل خلال الفترة المناظرة من العام السابق، يليها الأردن بقيمة 136.9 مليون دولار مقابل 109.055 مليون دولار، والعراق بقيمة 116.9 مليون دولار مقابل 95.7 مليون دولار.

حركة التجارة لفلسطين

وتأثرت حركة الصادرات المصرية بالتوترات على الأراضى السودانية والفلسطينية، حيث هبطت الصادرات إلى السودان لنحو 108.4 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024، مقابل 148.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، كما هبطت الصادرات إلى فلسطين لنحو 71.2 مليون دولار مقابل 81.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.