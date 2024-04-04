الجمعة 05 أبريل 2024
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خبير: مصر تستهدف زيادة صادراتها التكنولوجية لـ 14 مليار دولار بحلول 2030

تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن مصر تستهدف زيادة صادراتها التكنولوجية إلى 14 مليار دولار بحلول 2030.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال لقائه عبر فضائية اكسترا نيوز، أن مصر تتطلع إلى نمو صادراتها التكنولوجية إلى أكثر من 9 مليارات دولار بحلول 2026 في مقابل 6.2 مليار دولار خلال العام 2023.

وسجلت صادرات مصر التكنولوجية خلال العام الماضي نموا بـ26.5% في ظل النمو الكبير في خدمات قطاع التعهيد.

وأشار إلى أن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وذلك من خلال رفع مستوى الخدمة للمواطنيين وتقديمها لهم عن طريق الاستشعار عن بعد الأمر الذي يوفر الراحة الجسدية للمواطن خلال عملية مما ينعكس عليه بوفرة في الوقت والمجهود.

تكنولوجيا المعلومات مصر زيادة صادراتها التكنولوجية

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