"المصرية للاتصالات" توقع مذكرة تفاهم للتوسع في خدمات تكنولوجيا المدن الذكية

وقّعت الشركة المصرية للاتصالات "WE" مشغل الاتصالات الوطني الرائد في مصر، مذكرة تفاهم مع شركة "IoT Misr" المتخصصة في حلول المدن الذكية وإنترنت الأشياء، للتوسع في تقديم خدمات الحلول الذكية ومنصة إنترنت الأشياء لقطاع المطورين العقاريين والشركات لإتاحة فرصة أكبر للاستفادة من خدمات المدن الذكية المقدمة من "IoT Misr" بمختلف أنواعها اعتماداً على البنية التحتية العملاقة لشركة "المصرية للاتصالات" وما تنفرد به من تكنولوجيا الجيل الخامس.

وتقدم "المصرية للاتصالات" بموجب الاتفاقية، بالتعاون مع شركة "IoT Misr" مجموعة من خدمات إنترنت الأشياء المدمجة والقائمة على أحدث الحلول الذكية لشركة "المصرية للاتصالات"، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بالعدادات الذكية وكاميرات المراقبة ونظام التشغيل الآلي للمنازل والمكاتب، ونظام الري الذكي والتحكم في الدخول، ونظام الإضاءة الذكي، ومواقف السيارات الذكية ونظم إدارة النفايات، وكل ما يطلبه عملاء "المصرية للاتصالات" من خدمات إنترنت الأشياء عبر الجيل الخامس.

وتقدم "المصرية للاتصالات" المزيد من خدمات المدن الذكية وإنترنت الأشياء باستخدام أحدث تكنولوجيا توفرها شركة Software AG العالمية وعبر منصتها التكنولوجية الرائدة في خدمات إنترنت الأشياء Cumulocity، والتي سوف يتم استضافتها على الحوسبة السحابية ومراكز البيانات الخاصة بشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم تشغيل وإدارة تلك الخدمات بالتعاون مع شركة "IoT Misr" وكوادرها الأكثر كفاءة.



ووفقاً للاتفاقية، تتوسع "المصرية للاتصالات WE" في تقديم الخدمات المطلوبة للعميل بما فيها توريد وتركيب وتشغيل وصيانة خدمات الحلول الذكية ومنصة إنترنت الأشياء، ابتداءً من التصميم الفني للخدمة المطلوبة وإدارة المشروع والتدريب والدعم والإدارة والصيانة، وكذلك استخراج الفواتير الخاصة بالعملاء وتوريد وتركيب وتشغيل وحدات الاتصال ومد شبكة الكابلات الداخلية ومنظومة البرامج والاستضافة بالتعاون مع شركة "IoT Misr"، وطبقاً لدورها في اتفاقية التعاون.

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: تحرص المصرية للاتصالات كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر على تقديم أحدث ما وصلت إليه حلول الاتصالات والتكنولوجيا لعملائها من المؤسسات والشركات ودعمهم في تطوير أعمالهم بما يواكب وتيرة التطور المتسارعة الذي نشهدها اليوم وأضاف: تمتلك المصرية للاتصالات بنية تحتية قوية تمكنها من تقديم الخدمات والمنصات الرقمية التي تناسب احتياجات المؤسسات والشركات على اختلاف فئاتها وطبيعة عملها، ونتطلع إلى كسب ثقة المزيد من عملاء المؤسسات والشركات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد عمرو نور رئيس مجلس إدارة شركة "IoT Misr" على اعتزازه بالتعاون مع مشغل الاتصالات الوطني الرائد شركة المصرية للاتصالات "WE"، وشركة Software AG العالمية، حيث تحرص "IoT Misr" على تقديم أفضل وأحدث الخدمات، فضلاً عن تأهيل كوادرها على أعلى مستوى لاستخدام أفضل وأقوى التقنيات والأدوات والمنصات في إدارة إنترنت الأشياء مع تقديم أفضل تنفيذ ومتابعة على أرض الواقع.

وقال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات: أثبتت المصرية للاتصالات قدرتها على ريادة سوق الاتصالات المتكاملة في مصر من خلال ما تقدمه من خدمات وحلول هي الأفضل والأكثر تطورا بما يضمن لعملائها مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والحفاظ على قدرتهم التنافسية، فحرصنا أن نكون أول مقدم لخدمات الجيل الخامس في مصر، وكنا أيضاً أول من قدم خدمات الجيل الرابع في مصر عام 2017 وأضاف: سعيد بالثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة لدى الشركات والمؤسسات كل يوم، والإقبال المتزايد على الحلول التكنولوجية المتقدمة التي توفرها “WE” والتي تواكب التطور السريع في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعرب معتز الجنزوري المدير العام لشركة Software AG العالمية في مصر، عن سعادته بالتعاون مع شركة "المصرية للاتصالات" كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وشركة "IoT Misr".

وأوضح أن العمل مع منصة Cumulocity يتيح بدء تطوير إنترنت الأشياء بسرعة والتوسع بسهولة وتطوير الحل الخاص بكل عميل لتلبية احتياجات تطور المدن الذكية، بأفكار إبداعية جديدة خارج الصندوق، وذلك حتى يتمكن العميل من البدء في اتخاذ قرارات أفضل وتقديم خدمات رقمية جديدة للمدن الذكية.