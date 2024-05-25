السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الكاثوليكية" بمصر تحيي ذكري القديس بيدا الكاهن المكرم طبيب ومعلم الكنيسة

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم السبت، ذكري القديس بيدا الكاهن المكرم طبيب ومعلم الكنيســة. 

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد -الفرنسيسكاني :-

  • اليوم في ذكري الاحتفاء بالقديس بيــــدا: ( 673 – 735) وهو من ابناء القديس بنديكتوس (الرهبنة البنديكتية)
  • القديس بيدا خادم المسيح، كاهن دير الرسولين المباركين، بطرس وبولس، القائم في ويرزموث وجرو.
  • ولد عام 673 م على حدود اسكتلندا ، في إقليم ذلك الدير فقد أدخلني أهلي فيه وأنا في السبعة من عمري لأربى على يدي رئيسه المبجل بندكت بسكوب، ولقد قضيت حياتي كلها بعد ذلك الوقت في هذا الدير، وبذلت كل ما أستطيع من جهد لدراسة الكتاب المقدس، والمحافظة على السنين المتبعة وترتيل الترانيم الروحية في الكنيسة، وكنت أستمتع على الدوام بتلقي العلم أو بالتدريس أو بالكتابة.
  • حتى عين شماسًا في التاسعة عشرة من عمري، ثم أصبحت كاهنًا في سن الثلاثين. وبقيت من هذه السن إلى التاسعة والخمسين عاكفًا على دراسة الكتاب المقدس وكتابات روحية كثيرة.
    وكلها باللغة اللاتينية، وتشمل تعليقات على الكتاب المقدس يفسره بشكل رائع في ضوء أعمال آباء الكنيسة التي عرفها بعمق، ومواعظ، وثبتًا بالحوادث العالمية وتواريخها، ورسائل في النحو، والرياضيات، والعلوم، والدين،
  • وأهم من هذا كله كتابه في التاريخ الكنسي للأمة الإنجليزية الذي كتابه عام 731 ويختلف هذا الكتاب الأخير عن معظم تواريخ الأديرة في أنه ليس سجلًا، حافلًا للحوادث؛ وربما كان في الجزء الأخير منه مثقلًا فوق ما يجب بأخبار المعجزات.
  • وأن صاحبه على الدوام سريع التصديق لما لا يصح تصديقه، مدفوعًا إلى هذا بسذاجته البريئة الطاهرة، شأن العقل الحبيس من سن السابعة؛ ولكنه رغم هذا كله قصة واضحة خلاّبة، تسمو في أجزاء متفرقة منها إلى البلاغة البسيطة، كما نرى ذلك في وصفه للفتح الأنجليسكسوني.
  • وكانت بيدا رجلًا مفكرًا حتى الضمير، يعني أشد العناية بتواريخ الحوادث، وهو في العادة دقيق فيما يورده منها؛ يعين المراجع التي يعتمد عليها، ويسعى للحصول على الشواهد من مصادرها الأولى، ويقتبس مما يستطيع الوصول إليه من الوثائق الصحيحة.
  • بعد أكثر من اثني عشر قرنًا من وفاته سيعتمد المجمع الفاتيكاني الثاني أيضًا على فكره، المذكور في الدستور العقائدي لومين جنتيوم ( نور الأمم ) في الكنيسة وفي المرسوم الأدبي بشأن النشاط التبشيري. يموت بيدا في جارو، حيث كان يدرس لفترة طويلة، ودفن هناك. لكن الملك إدوارد المعترف (1004-1066) سينقل الجثمان لاحقًا إلى كاتدرائية دورهام
  • لم يغادر القديس بيدا الجليل ديره تقريبًا بمجرد أن أصبح راهبًا، لكنه أثر على الكنيسة بأكملها في عصره. من أكثر العلماء معرفة، كتب ودرّس في جميع مجالات المعرفة. تمت قراءة كتابات بيدا في الكنيسة حتى قبل وفاته.
الكنيسة الكاثوليكية بمصر الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية بمصر الكاهن المكرم الاب وليم -الفرنسيسكاني

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