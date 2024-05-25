"الكاثوليكية" بمصر تحيي ذكري القديس بيدا الكاهن المكرم طبيب ومعلم الكنيسة

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم السبت، ذكري القديس بيدا الكاهن المكرم طبيب ومعلم الكنيســة.

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد -الفرنسيسكاني :-