ضعف المياه على مدار 3 أيام بالقوصية في أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد عن إجراء عملية غسيل للمروق رقم (1) الشرقي بمحطة مياه القوصية المرشحة، طبقا لخطة الغسيل والتطهير الدورية التى يقدمها أبناء قطاع المعامل بالشركة ضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين.

وصرح المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بحدوث ضعف للمياه بالأدوار العليا بقرى ومدينة مركز القوصية بداية من الساعة السابعة صباح اليوم السبت، وحتى الساعة الثامنة من الإثنين المقبل، نظرا لاعتماد التغذية على إنتاجية المحطات الارتوازى ليتمكن الطاقم الفني من اتمام أعمال غسيل المروق (1) الشرقي بمرشحة القوصية، فضلا عن توافر سيارات المياه النقية بالمناطق المتأثرة بضعف المياه طوال فترة الضعف.

تخصيص أرقام للتواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوى

وأهابت الشركة بالمواطنين بمركز القوصية توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الضعف، وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه نقية.