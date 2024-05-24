الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح مسجد الخولى فى أسيوط بعد تطويره بتكلفة 4 ملايين جنيه

جانب من افتتاح مسجد
جانب من افتتاح مسجد الخولى فى أسيوط

افتتح اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، نيابة عن اللواء عصام سعد محافظ الإقليم مسجد الخولي بقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور كل من النائب محمد حمدي دسوقي والنائب اللواء علاء سليمان عضوي مجلس النواب والشيخ ناصر سيد علي مدير المتابعة بمديرية الأوقاف وعبداللطيف عبدالمنعم نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط والشيخ عبدالبديع فرحات مدير إدارة أوقاف مركز أسيوط بحري والشيخ عبدالنعيم سيد مفتش عام المساجد والشيخ عبد المؤمن صلاح مساجد المساجد بإدارة بحري ولفيف من الأئمة والتنفيذيين وبعض القيادات الشعبية ومواطني قرية بني حسين بمركز أسيوط.


افتتاح مكتب تحفيظ القرآن

أدى السكرتير العام صلاة ظهر الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء القرية واستمع والمصليين إلى الخطبة التي ألقاها الشيخ ناصر سيد بعنوان "الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير.. وما على الحاج قبل سفره".

وأن والحج يعد من أعظم العبادات التي يتجلى فيها كمال الإيمان بكمال التسليم لله عز وجل فأعمال الحج مبنية على حسن الاتباع وحسن التسليم لله (عز وجل) وكمالِ الإيمانِ به.

عقب الصلاة هنأ السكرتير العام أهل القرية بافتتاح المسجد بعد إحلاله وتجديده معربًا عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينه.

وأشار إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بملف بناء وتطوير المساجد تماشيًا مع توجهات الدولة ووزارة الاوقاف وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية داعيا المولى تعالى أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء.

دور المساجد في نشر الوسطية

وعقب ذلك استمع السكرتير العام والحاضرين إلى مجلس مقرءة الجمهور وبعدها مجلس الصلاة على النبي وبرنامج تثقيفي لأطفال القرية بعدها افتتح مكتب تحفيظ القرآن المقام بالطابق الثاني بالمسجد، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في نشر الوسطية داعيًا المولى عز وجل أن يثيب القائمين على ذلك خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتهم.

من جهته؛ أوضح مدير المتابعة بمديرية الأوقاف إلى إنه تم إحلال وتجديد مسجد الخولي الذي يعد أقدم مسجد بقرية بني حسين على مساحة 2401 متر مربع وبتكلفة تقارب 4 ملايين جنيه من خلال الجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف.

ولفت إلى حرص الوزارة بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على افتتاح وتطوير وتجهيز المساجد بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر، داعيا أن يتقبل من القائمين على بناء المسجد ويثيبهم خير الجزاء.

جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
جانب من افتتاح مسجد الخولي في أسيوط
اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة أسيوط اللواء عصام سعد محافظ الإقليم مسجد الخولي بقرية بني حسين إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية بتكلفة 4 مليون جنيه إفتتاح مساجد جديدة

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