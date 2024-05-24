الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مهارات التواصل وإدارة الوقت".. ورشة عمل بمشروع تعزيز استدامة مياه الشرب في أسيوط

جانب من التدريب
جانب من التدريب

نظَّمت محافظة أسيوط، ورشة عمل مهارات التواصل الفعال وإدارة الوقت للميسرين المحليين لبطاقة تقييم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر "ISWS"، والذي يجري تنفيذه بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية ممثلة في وكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية "VNG International" ووزارة التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذي يجري تنفيذه في 4 محافظات بصعيد مصر والذي يحظى باهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور خيريت جان مدرب واستشاري بوكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية ومريم ناجي مترجم اتحاد البلديات، وسناء فارس منسق المشروع بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام منسق بالمشروع ومدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة وعمرو زهري أخصائي الشكاوى وشريف دياب أخصائي التقييم والمتابعة بالبرنامج، وأمل جميل مدير العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

أساسيات مهارات التواصل 

وتم عقد ورشة العمل بمشاركة ممثلي بعض مؤسسات المجتمع المحلي والعاملين بالوحدات المحلية وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز " منفلوط والفتح وساحل سليم والبداري"  والتي استمرت لمدة يومين وتم خلال الورشة تنفيذ برنامج العمل.

واستعرض "خيريت جان" خلال التدريب، إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وأساسيات مهارات التواصل والتواصل اللفظي وغير اللفظي وكيف تصبح ميسر جيد.

هذا فضلًا عن شرح استخدام التغذية العكسية في إطار تحديات التواصل والتواصل في المواقف المعقدة وإدارة الوقت ثم تنفيذ التدريب من خلال مجموعات عمل ثم تلخيص مخرجات اليومين وتقييم ورش العمل وتقييم البرنامج التدريبي والختام.

وأشاد محافظ أسيوط، بالبرامج التدريبية وورش العمل التي يجري تنفيذها تحت إشراف ودعم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية، ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحي التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وخاصة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، معلنًا دعمه الكامل لمشروعات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استدامتها.

جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
محافظة أسيوط مهارات التواصل الفعال مياه الشرب والصرف الصحي تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب الحكومة الهولندية التعاون الدولي لإتحاد البلديات الهولندية

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