الكهرباء تُنهي حياة مدرس بسوهاج

لقى مدرس بمركز أخميم في سوهاج مصرعه، اليوم السبت، إثر صعق كهربائي أثناء تركيبه وصلات كهربائية.

البداية بتلقي مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام لمركز الشرطة، بوصول مدرس ومقيم بدائرة المركز، إلى المستشفى جثه هامدة إدعاء صعق كهربائي، فانتقل مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، وأقوال شقيقه بالمعاش، ومقيم بذات الناحية، أنه أثناء قيام شقيقه بتركيب وصلات كهربائية في برج بدائرة المركز صعقه التيار الكهربائي، ما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.