السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وصفات لسلطات منعشة تساعد على الترطيب في فصل الصيف

سلطات منعشة
سلطات منعشة

مع ارتفاع درجات الحرارة، من المعتاد أن نشهد انخفاضًا في الشهية، لذا يوصي خبراء التغذية بتبريد وترطيب الأطعمة في أيام الصيف الحارة للعناية بصحة الأمعاء وتحسين الشهية، للتغلب على موجة الحر والبقاء منتعشًا، يمكن أن تكون السلطات إضافة رائعة لنظامك الغذائي الصيفي، حيث إنها مليئة بالمحتوى المائي والألياف والفيتامينات والمعادن المهمة، يمكن للسلطات أن تضيف ثروة من المغذيات الدقيقة إلى نظامك الغذائي ويمكن أن تثير الشهية أيضًا.

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إلى جانب ذلك، يمكن تحويل السلطات إلى وجبات في وعاء واحد أو وجبات خفيفة، حيث إن موازنتها بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية والمواد المغذية الأخرى يمكن أن يساعد في تعزيز مناعتك والحماية من أمراض الصيف. سواء كنت من محبي الخيار، مثل كل الأشياء بالنعناع أو مثل نكهات الفواكه، هناك مجموعة واسعة من السلطات التي يمكنك تجربتها.

السلطات لها علاقة فريدة بالصيف. فهي مفيدة في توفير التغذية للجسم، والحفاظ عليه رطبًا، والحفاظ على صحة الأمعاء الصحيحة وخفض تناول السعرات الحرارية. ووفقا لخبراء الصحة، فمن المستحسن تناول حصتين كاملتين من السلطات في يوم واحد للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

السلطات الصيفية 

 

  • سلطة الخيار والنعناع المهروسة

-يتم تحضير هذه السلطة عن طريق هرس الخيار مع البطاطس المهروسة والطماطم والبصل، ويتم رشها بالنعناع مما يجعل الفم مبهجًا بالطعم والجسم مشحونًا بالترطيب.

  • سلطة البطيخ مع الزبادي

تعتبر هذه السلطة، الغنية بقدرة البطيخ على الترطيب، خيارًا مثاليًا يجب مراعاته في فصل الصيف. ولرفع المذاق، يمكن مزجه مع الفواكه مثل البنجر والجزر والبرتقال وتقديمه مع صلصة الزبادي الكريمي.

  • سلطة خيار الطماطم مع النعناع والليمون

الخضار مثل الخيار والطماطم والنعناع كلها مفيدة للذوق والصحة، مع رشها بالنعناع والليمون.

  • السلطة اليونانية

تعد السلطة اليونانية الطازجة من شرائح الخيار والطماطم والفلفل الأخضر والزيتون بمثابة نظام غذائي عالي القيمة لفصل الصيف. تساعد مكوناته الخالدة الجسم على استعادة الترطيب الذي يفقده خلال فصل الصيف.

 

 

فصل الصيف الترطيب صحة الأمعاء ارتفاع درجات الحرارة تحسين الشهية

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