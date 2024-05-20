7 أطعمة يمكن أن تساعد في الوقاية من ضربة الشمس

فيما يلي نوضح بعض الأطعمة التى يمكنها أن تخفف من درجات الحرارة الحالية، من بينها البطيخ والأطعمة التى تحتوى النسبة الأكبر منها على مياه للترطيب على الجسم وفيما يلي نرصدها.

أطعمة للوقاية من ضربة الشمس

1. البطيخ

الفوائد: يتكون البطيخ من أكثر من 90% من الماء، مما يجعله خيارًا ممتازًا للبقاء رطبًا. كما أنه يحتوي على الشوارد الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، توفر السكريات الطبيعية دفعة سريعة للطاقة.

طريقة الاستخدام: استمتع بالبطيخ كوجبة خفيفة منعشة، أو امزجه مع العصائر، أو أضفه إلى السلطات للحصول على إضافة مرطبة وحلوة.

2. الخيار

الفوائد: الخيار مرطب بشكل لا يصدق بسبب محتواه العالي من الماء، حوالي 95٪. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تبريد الجسم. الخيار منخفض في السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين K وفيتامين C والبوتاسيوم.

طريقة الاستخدام: تناول شرائح الخيار في السلطة، أو أضفها إلى السندويشات، أو انقعها في الماء للحصول على مشروب منعش.

3. ماء جوز الهند

الفوائد:

ماء جوز الهند هو مشروب طبيعي غني بالكهرباء يساعد على تعويض السوائل والمعادن المفقودة، مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على السكريات الطبيعية التي توفر دفعة من الطاقة دون التسبب في الجفاف.

كيفية الاستخدام: اشرب ماء جوز الهند بمفرده، أو استخدمه في العصائر أو امزجه مع العصائر الأخرى للحصول على مشروب مرطب.

4. الفواكه الحمضية (مثل البرتقال والليمون)

الفوائد: الحمضيات غنية بالماء وفيتامين C، ما يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم وتعزيز جهاز المناعة. تساعد السكريات الطبيعية ومضادات الأكسدة في إنتاج الطاقة وتقليل الإجهاد التأكسدي.

كيفية الاستخدام: تناول الحمضيات كوجبة خفيفة، أو قم بعصر الليمون أو عصير الليمون في الماء، أو أضف شرائح البرتقال إلى السلطات والأطباق.

5. الزبادي

الفوائد:

الزبادي هو طعام تبريد ومرطب يوفر مصدرًا جيدًا للبروتين والبروبيوتيك والمواد المغذية الأساسية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم. تساعد البروبيوتيك على الهضم وتساعد في الحفاظ على أمعاء صحية، مما يمكن أن يحسن الترطيب العام ووظيفة الجسم.

كيفية الاستخدام: استمتع بالزبادي كوجبة خفيفة، أو أضفه إلى العصائر، أو استخدمه كقاعدة للحساء البارد والغموس.

6. النعناع

الفوائد: يتمتع النعناع بخصائص تبريد طبيعية يمكن أن تساعد في خفض درجة حرارة الجسم وتوفير إحساس منعش. وهو معروف أيضًا بفوائده الهضمية ويمكن أن يكون مهدئًا للمعدة.

كيفية الاستخدام : أضف أوراق النعناع الطازجة إلى المشروبات أو السلطات أو الزبادي، أو قم بتحضير شاي النعناع للحصول على مشروب بارد.

7. الخضار الورقية (مثل السبانخ والخس)

الفوائد: تحتوي الخضروات الورقية على نسبة عالية من الماء وغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامين أ وفيتامين ج والحديد والكالسيوم. فهي منخفضة السعرات الحرارية ويمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم وتغذيته.

كيفية الاستخدام : قم بدمج الخضار الورقية في السلطات أو السندويشات أو العصائر أو كطبق جانبي.

إضافة إلى تناول هذه الأطعمة، من المهم شرب الكثير من الماء طوال اليوم وتجنب الإفراط في تناول الكافيين والكحول، مما قد يساهم في الجفاف. إن ارتداء ملابس خفيفة الوزن والبقاء في مناطق باردة ومظللة أثناء ذروة الحرارة يمكن أن يساعد أيضًا في منع ضربة الشمس.