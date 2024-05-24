الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المركز الفكري للدراسات: أمريكا تدرك أهمية الدور المصري في الوساطة لوقف إطلاق النار

غزة
غزة

أكدت الدكتورة نهى بكر عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات، أهمية الدور المصري في الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، وحل القضية الفلسطينية.

وقالت عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي ردًا على المزاعم الإسرائيلية بأن مصر تغير في الاتفاقيات وأنها لا تعطي القضية الاهتمام، وهو ما يؤكد أن إسرائيل تقوم بلي الحقائق.

وأوضحت عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن هذا الاتصال يؤكد على دور مصر في الوساطة، لافتة أن أمريكا مدركة لأهمية دور مصر وأنها تحمل دائما الهم الفلسطيني على أكتافها.

وأشارت إلى أن الاتصال يؤكد أهمية دور مصر في الوساطة وأن كل ما تزعمه إسرائيل هدفه تشتيت الانتباه عن ما تقوم به من مجازر.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

 وأعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدءوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

مصر غزة القضية الفلسطينية بايدن

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