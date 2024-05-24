الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام فاركو بدوري نايل

حسام حسن
حسام حسن

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فاركو، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة سموحة وفاركو بدوري نايل

يحل سموحة ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد المكس بالإسكندرية، في افتتاحية الجولة الخامسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل سموحة لمواجهة فاركو بدوري نايل

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: بركات حجاج وميدو مصطفى، وجاستيس آرثر وعمرو قلاوة.

خط الوسط: إسلام جابر ودوكو دودو، ومحمد كناريا ومحمد سعيد، ومصطفى البدري.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

حسين تيمور وحمدي علاء، وأبو بكر ليادي والحبيب أحمد حسن، ومحمد عصام وأحمد خالد، ولحسن دهدوه وجونيور أجايي، وفادي فريد.

تشكيل سموحة لمواجهة فاركو بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة سموحة وفاركو بدوري نايل

تنقل مباراة سموحة وفاركو، في افتتاحية الجولة الخامسة والعشرون بمسابقة دوري نايل، المقرر انطلاقها السابعة مساء اليوم، على ستاد المكس بالإسكندرية، عبر قناة أون تايم سبورت 2.

 

حكام مباراة سموحة وفاركو بدوري نايل

يقود الحكم الدولي محمد عادل، إدارة ساحة مباراة سموحة وفاركو، ويعاونه شريف عبدالله حكم مساعد أول، ومصطفى حسين  حكم مساعد ثان، ومعهم محمد يوسف حكمًا رابعًا، وحسام عزب حكم فيديو، ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة سموحة وفاركو بدوري نايل

موقف سموحة بجدول دوري نايل 

يحتل سموحة، المركز السادس بجدول دوري نايل برصيد 34 نقطة من 22 مباراة، بواقع تسعة انتصارات و7 تعادلات 6 هزائم.

ويمتلك الموج الأزرق، مباراتين مؤجلتين أمام بيراميدز والأهلي، من الأسبوعين الحادي عشر والرابع والعشرين، يقامان في وقت لاحق تحدده رابطة الأندية المحترفة.

 

سموحة يتفوق في الدور الأول

استطاع فريق سموحة التفوق في مواجهة الدور الأول بين الفريقين، بهدفين مقابل هدف.

تشكيل سموحة حسام حسن سموحة دوري نايل فاركو

مواد متعلقة

فاركو يواجه سموحة للهروب من مثلث الهبوط فى دورى نايل

سموحة يفوز على الاتحاد في دوري نايل

تشكيل سموحة.. حسام حسن يقود الهجوم أمام الاتحاد السكندرى بـ"دورى نايل"

تشكيل الاتحاد السكندرى لمواجهة سموحة بدورى نايل

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

مصر ترحب بقرار "العدل الدولية" فرض تدابير على إسرائيل إثر عملياتها فى رفح الفلسطينية

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

"الشناوى" يضع الأهلى فى "ورطة" قبل نهائى الأبطال.. رابطة النقاد تُطالب برد حاسم

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين