حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام فاركو بدوري نايل

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فاركو، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة سموحة وفاركو بدوري نايل

يحل سموحة ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد المكس بالإسكندرية، في افتتاحية الجولة الخامسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل سموحة لمواجهة فاركو بدوري نايل

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: بركات حجاج وميدو مصطفى، وجاستيس آرثر وعمرو قلاوة.

خط الوسط: إسلام جابر ودوكو دودو، ومحمد كناريا ومحمد سعيد، ومصطفى البدري.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

حسين تيمور وحمدي علاء، وأبو بكر ليادي والحبيب أحمد حسن، ومحمد عصام وأحمد خالد، ولحسن دهدوه وجونيور أجايي، وفادي فريد.

تشكيل سموحة لمواجهة فاركو بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة سموحة وفاركو بدوري نايل

تنقل مباراة سموحة وفاركو، في افتتاحية الجولة الخامسة والعشرون بمسابقة دوري نايل، المقرر انطلاقها السابعة مساء اليوم، على ستاد المكس بالإسكندرية، عبر قناة أون تايم سبورت 2.

حكام مباراة سموحة وفاركو بدوري نايل

يقود الحكم الدولي محمد عادل، إدارة ساحة مباراة سموحة وفاركو، ويعاونه شريف عبدالله حكم مساعد أول، ومصطفى حسين حكم مساعد ثان، ومعهم محمد يوسف حكمًا رابعًا، وحسام عزب حكم فيديو، ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة سموحة وفاركو بدوري نايل

موقف سموحة بجدول دوري نايل

يحتل سموحة، المركز السادس بجدول دوري نايل برصيد 34 نقطة من 22 مباراة، بواقع تسعة انتصارات و7 تعادلات 6 هزائم.

ويمتلك الموج الأزرق، مباراتين مؤجلتين أمام بيراميدز والأهلي، من الأسبوعين الحادي عشر والرابع والعشرين، يقامان في وقت لاحق تحدده رابطة الأندية المحترفة.

سموحة يتفوق في الدور الأول

استطاع فريق سموحة التفوق في مواجهة الدور الأول بين الفريقين، بهدفين مقابل هدف.